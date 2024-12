Lugo, grande festa in piazza per Capodanno con spettacolo sulle pareti della Rocca Estense

Anche quest’anno Lugo celebra il Capodanno con una grande festa di piazza, proponendo uno spettacolo unico nel suo genere sulle pareti della Rocca Estense.

Martedì 31 dicembre alle 23 ci sarà infatti “Imparare a volare”, spettacolo di danza verticale ideato da Monica Maimone per una produzione Festi Group.

Grandi immagini proiettate sulle pareti della Rocca Estense faranno da fondale a quanto accade nella piazza, in mezzo al pubblico e non su un palco lontano. Sospesa sulle pareti verticali della Rocca, una ragazza sperimenta il volo, il più antico sogno dell’uomo nonché simbolo della città che ha dato i natali all’asso italiano dei cieli; ognuno potrà provare l’emozione di staccarsi da terra insieme all’acrobata, che sul filo danza; sull’alto delle torri, un angelo racconta la leggerezza del volo; un’aviatrice danza nel vuoto, mentre scorrono le immagini di paesaggi come visti da un aereo e infine una fanciulla danza lieve sulla parete e sulla sua lunghissima gonna, appaiono i nostri sogni: imparare a sognare è il primo gradino per poter volare.

A seguire festa di Capodanno: djset con musica di qualità nel cortile della Rocca a cura del Cisim.

Per i cittadini ci sarà inoltre la possibilità di assistere alle prove aperte, una vera e propria anteprima dello spettacolo, che si terranno lunedì 30 dicembre in piazza dei Martiri alle 21.

Si ricorda che sono vietati petardi e fuochi artificiali e che il loro utilizzo è sanzionabile con multe fino a 400 euro: «Chiediamo ai nostri concittadini di evitare l’utilizzo di botti, per rispetto del prossimo e anche degli animali - commenta l’assessore alla Promozione urbana, Gianmarco Rossato -. Ci sono un’infinità di modi per festeggiare insieme, più divertenti e meno pericolosi».

Il calendario completo delle iniziative per le festività natalizie è disponibile sul sito www.comune.lugo.ra.it.