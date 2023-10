Lugo e il ”Nathalloween” in piazza. Il parroco: “Rispettate chi crede”

L’accostamento del Natale ad Halloween, come hanno voluto fare all’interno della festa organizzata dal Comune di Lugo coniando il termine “Nathalloween”, ha mandato su tutte le furie gran parte della comunità cattolica lughese. In primis don Leo Poli, parroco della Collegiata e San Gabriele, che di certo non è uno lontano dal mondo dei giovani e del divertimento. Anzi, è molto stimato proprio per come si rapporta con loro.

Tuttavia, il nome scelto dall’associazione Norma e Metronotte per questo evento conclusivo della serata del 31 ottobre in piazza Baracca ha scaldato gli animi, anche se - come ha ricordato uno degli organizzatori - «abbiamo proposto qualcosa che, siamo certi, divertirà tutti».

Certezza smentita in un paio d’ore. E così se a Cervia i parroci erano già sul piede di guerra per i soli festeggiamenti di Halloween, questa promiscuità con il 25 dicembre per molti fedeli suona come «una bestemmia».