Lugo, donazione al reparto di Anestesia e Rianimazione

L’unità operativa di Anestesia e Rianimazione di Lugo spalanca le sue porte a una nuova donazione da parte dell’associazione onlus Pro Chirurgia, presieduta da Gabriele Sangiorgi: si tratta di un videoproiettore che verrà utilizzato per la formazione del personale sanitario. Questa donazione permetterà di sviluppare la formazione presso la piattaforma ad Alta intensità di cura del presidio di Lugo per medici, infermieri e specializzandi.

«Gli specializzandi e le nuove leve infermieristiche sono un valore aggiunto per il nostro presidio. Ritengo che, grazie a una formazione ritagliata sulle esigenze, si possa veramente imparare tanto - afferma la dott.ssa Costanza Martino, direttrice dell’Uo Anestesia e Rianimazione di Lugo e del dipartimento Chirurgico di Ravenna -. Medici rianimatori e discipline che collaborano nella gestione dei pazienti, grazie a questa donazione, potranno finalmente implementare il percorso formativo sul presidio ospedaliero di Lugo. Ringrazio di cuore i donatori che hanno contribuito all’acquisto di un videoproiettore di ultima generazione. È un momento in cui le necessità crescono e le risorse calano per cui grande è la nostra riconoscenza verso la generosità e la fiducia di questo territorio indirizzata alla sanità».

«L’ospedale di Lugo è in una fase di enorme crescita, che inorgoglisce i lughesi come me - prosegue il dott. Gianluca Zani, della Struttura semplice della terapia intensiva -. Tutta la solidarietà che stiamo ricevendo da cittadini ed associazioni rappresenta un’energia enorme per noi sanitari, per puntare quotidianamente a mantenere aggiornata la nostra formazione ed innalzare sempre di più gli standard di cure. Inoltre, apparecchiature all’avanguardia permettono di facilitare il processo di crescita delle future generazioni di medici specialisti ospedalieri, restituendo dunque alla cittadinanza, sotto forma di passione lavorativa e di competenza, quanto da loro generosamente donato».