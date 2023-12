Lugo, corredini per bimbi prematuri grazie a “Mondo Rosa”

Anche quest’anno sono stati consegnati i corredini per bimbi prematuri che l’Associazione Mondo Rosa realizza negli incontri del lunedì alla biblioteca Trisi. Mondo Rosa li ha affidati all’Associazione Cuore di Maglia di Ravenna perché arrivino negli ospedali del capoluogo, di Rimini, Forlì e Macerata. Un dono morbido che diventa realtà grazie alla collaborazione e all’impegno gratuito di tante e tanti. Per questo Mondo Rosa vuole salutare il 2023 dicendo grazie a chi ha reso possibili questi corredini: Coop Adriatica con il progetto “Più vicini” (presente alla consegna con Gloria Mazzanti, Pietro Bacchi e Mirna Calamelli), le cassiere della coop di Lugo e il capo reparto Luca Camporesi, le signore Iride, Edera e Maria Grazia che con il loro contributo economico permettono di acquistare la lana, la lavanderia Antonella che lava tutti I manufatti gratuitamente, la biblioteca Trisi con la direttrice Maria Chiara Sbiroli e Annarita Tasselli, Cuore di Maglia con Valeria e Marina e tutte le persone che hanno contribuito.“Si sta chiudendo un altro anno difficile, segnato dall’alluvione e dalle fatiche che ha portato sul territorio e dentro le nostre famiglie – scrivono da Mondo Rosa - . Abbiamo bisogno quindi, per continuare a sperare e a pensare in modo positivo, di esperienze che ci facciano vedere il bello che c’è in messo a noi”.