Artificieri dell’Esercito in azione fin dalla prima mattinata di oggi per le operazioni di brillamento dell’ordigno ritrovato in via Sentiero San Lorenzo 22 nel comune di Lugo. I paracadutisti dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore hanno messo in sicurezza l’ordigno con una serie di opere di contenimento attuate con un alto livello di professionalità fino alle operazioni di brillamento.