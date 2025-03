Lugo. Blitz della Polizia: denunciati ed espulsi occupanti abusivi

All’alba di giovedì scorso, la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Lugo hanno condotto un’operazione congiunta per verificare la presenza di persone all’interno di alcuni edifici abbandonati nella zona del forese. Durante i controlli, cinque cittadini stranieri sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobile, furto e ricettazione.

In particolare, in un edificio di Massa Lombarda, gli agenti hanno individuato gli occupanti, che avevano allestito sistemazioni di fortuna. Nel corso dell’ispezione, sono state trovate due biciclette e un monopattino di sospetta provenienza furtiva, di cui i presenti non hanno saputo giustificare il possesso. Inoltre, gli stessi avevano effettuato allacciamenti abusivi alla rete elettrica e idrica.

Uno degli occupanti è stato anche segnalato alla Prefettura di Ravenna per il possesso di una modica quantità di hashish destinata all’uso personale.

A seguito degli accertamenti, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha avviato immediatamente le procedure necessarie, portando all’espulsione di due degli stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale.

I proprietari dell’immobile, intervenuti sul posto, hanno riacquisito il pieno possesso della proprietà.