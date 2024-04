Lugo, biblioteca Trisi: inaugurato lo spazio per bambini 0-6 anni

Un nuovo servizio rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni: lo Spazio bebè, una zona confortevole e accogliente, per rispondere alle esigenze dei più piccoli. È stato inaugurato questa mattina nella biblioteca Fabrizio Trisi.

In quest’area i genitori potranno trovare una sedia con cuscino per allattamento, uno scalda biberon, tappetoni morbidi per far gattonare e giocare i piccoli, e una selezione di giochi per stimolare la loro curiosità e creatività dei più piccoli. Per i bimbi dai 3 ai 6 anni sono inoltre state messe a disposizione nuove sedie e un tavolo per disegnare.

L’obiettivo è che le famiglie considerino la biblioteca uno spazio da vivere nella quotidianità, un luogo dove passare del tempo con i propri figli leggendo un libro o giocando, perché i piccoli possano considerare la biblioteca come un luogo del cuore sin dalla primissima infanzia.

Per l’occasione sono stati realizzati i laboratori Onde di nuvole: piccole storie tra il cielo e il mare, Parole, musica e suoni per diffondere l‘educazione musicale e la pratica della lettura ad alta voce, realizzati da Saula Cicarilli, psicologa, e musicoterapeuta, per bambini da 6 a 20 mesi e da 21 a 36 mesi.

Come ricorda l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati: “Con la biblioteca Trisi negli ultimi anni abbiamo sviluppato un percorso dedicato al gioco come occasione per trascorrere un tempo di qualità e di relazione, in famiglia e tra amici. Siamo partiti con la costruzione di una sezione giochi da tavolo per i ragazzi, dai 6 ai 12 anni, e Terradimezzo dai 13 anni e oltre; successivamente abbiamo promosso pomeriggi e serate di gioco durante la settimana e nei Mercoledì sotto le stelle. Da gennaio 2024 è stato attivato il servizio di prestito dei giochi da tavolo per famiglie e scuole. Adesso con questa nuova azione abbiamo deciso di potenziare la promozione dell’attività ludica in famiglia anche per i piccolissimi, perché siamo convinti che il benessere passi anche attraverso la riconquista di un tempo lento, dedicato alle relazioni e al gioco, insieme”.