Lugo, al Liceo “Ricci Curbastro” una giornata speciale nel nome di Nazifa

Una giornata speciale per il Liceo “Ricci Curbastro” di Lugo. Oggi nell’aula magna ha avuto luogo un evento sul volontariato aperto alla cittadinanza organizzato dalla famiglia di Nazifa, col padre adottivo Roberto Faccani, insieme al dirigente dell’Istituto Giancarlo Frassineti, in memoria di Nazifa Noor Ahmad, studentessa del Liceo, ammessa all’esame di Stato e prematuramente scomparsa il 15 giugno 2022, insignita del diploma ad honorem da parte del Liceo il 13 settembre 2022.

Sono intervenuti Eleonora Proni, presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Carmen Olanda, direttrice del Centro Educazione all’Europa di Ravenna, Giorgio Ficarelli, Responsabile del settore Cultura, DG Cooperazione internazionale e sviluppo della Commissione europea, Alice Casini dell’Agenzia Regionale Protezione Civile Emilia-Romagna.

Giunta in Italia dall’Afghanistan nel 2008, all’età di 6 anni, Nazifa, nonostante le tante difficoltà di salute, si impegnò assiduamente nel volontariato, spendendosi come volontaria della Croce Rossa e come interprete presso i Centri di immigrazione, generosa e altruistica attività che le valse, nel 2018, l’onorificenza di Alfiere della Repubblica, conferitale dal Presidente Sergio Mattarella. Anche quest’anno la sua scuola, insieme al Centro Educazione all’Europa di Ravenna, diretto da Carmen Olanda, le ha dedicato l’iniziativa “L’Europa di Nazifa”, per l’assegnazione di una borsa di studio Erasmus plus alla memoria, destinata a una studentessa del corso Scientifico del Liceo, premiando l’elaborato che meglio esprimesse il senso più profondo dell’aiutare gli altri attraverso i racconti lasciati da Nazifa. E’ risultata vincitrice la studentessa Laura Savini, con una borsa di studio Erasmus per l’Irlanda del Nord, premiata, con Letizia Verlicchi, seconda classificata nel corso dell’evento. Presenti anche altri studenti vincitori di borse di studio Erasmus Plus: Sofia Cingolani (4AL) per la Francia, Sara Giardini Biavati (4DL) per la Spagna, Maria Savini (4AL) per la Germania, Riccardo Ciani (4ASU), Sara Valdrè (4AC), Emma Montebello (4BSA) per l’Irlanda del Nord.

Particolarmente toccante il ricordo di Nazifa da parte di Roberto Faccani e di Carmen Olanda, con la visione di un filmato inedito e la lettura di uno scritto di Nazifa “L’Europa che vorrei” ad opera degli studenti vincitori delle varie borse di Studio Erasmus Plus, portando in aula l’esempio di una giovane donna che riteneva normale ed ordinario aiutare il prossimo e vedeva nel volontariato un’occasione alla portata di tutti per dare il proprio contributo alla comunità.