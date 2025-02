Leggere con i bambini, incontro con la pediatra a Lugo

LUGO. Far conoscere ai genitori i benefici e i vantaggi che derivano dal leggere insieme ai propri piccoli anche dopo i sei anni, accompagnandoli nel percorso di scoperta della lettura e contrastando così la disaffezione verso questa pratica, che inizia a maturare proprio durante gli anni della scuola primaria. E’ lo scopo di “Nati per Leggere... e poi?”, incontro previsto per mercoledì prossimo, 26 febbraio alle 17 alla biblioteca Fabrizio Trisi di Lugo, in provincia di Ravenna. Rivolta alle mamme e ai papà di bambini dai sei anni, l’iniziativa vedrà la pediatra di libera scelta Claudia Muratori, che illustrerà come la lettura fatta insieme a un adulto favorisca la crescita emotiva, cognitiva e linguistica, oltre a consolidare il piacere per i libri. Durante l’incontro, i bambini saranno accolti dalle bibliotecarie della sezione ragazzi, che allestiranno un angolo dedicato con letture ad alta voce. Sarà inoltre disponibile una selezione di bibliografie con consigli di libri per stimolare la curiosità dei bambini e offrire nuovi spunti di lettura condivisa e anche autonoma. L’incontro è gratuito e consigliato a tutti i genitori con figli che hanno appena iniziato la scuola primaria. È richiesta la prenotazione contattando la biblioteca allo 0545 299556 o via Whatsapp al 339 5380983