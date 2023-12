“L’alluvione ha danneggiato le mie protesi: mi aiutate a tornare a camminare”? L’appello da Sant’Agata sul Santerno

A Sant’Agata c’è un’altra commovente storia che in parte ricalca quella del pizzaiolo Federico Bracci: quella del 44enne Andaz Aziz Saleh, costretto a girare con le protesi, fino quando la furia dell’alluvione glielo ha concesso, o con la sedia a rotelle. L’uomo vive da cinque anni con la famiglia, moglie e due figli, al piano terra di una palazzina, completamente sommersa dall’acqua e dal fango nel maggio scorso.

Il destino lo aveva già messo a dura prova quando, ancora minorenne, per fuggire alle persecuzioni contro i curdi perse entrambe le gambe su una mina, quando era ormai arrivato al confine con l’Iran. Poi un viaggio infinito, tra Turchia e Grecia, che vent’anni fa lo ha portato a Ravenna, dove fu abbandonato in autostrada e dove è tornato a camminare grazie a due gambe artificiali tecnologiche, che l’alluvione ha danneggiato.

«Mi servirebbero almeno 17mila euro per ripristinare quelle protesi – racconta l’uomo -. Solo quelle mi consentono di camminare, ma per adesso non posso fare altro. Spero che qualcuno mi aiuti. Abbiamo dovuto buttare via tutto e ripartire è stato ed è ancora difficile, soprattutto per chi è nelle mie condizioni».