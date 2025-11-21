Fusignano, colto sul fatto mentre spaccia cocaina: 34enne arrestato

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Lugo, mercoledì sera hanno arrestato un 34enne ritenuto essere il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’attività si inserisce tra quelle di intensificazione di controllo del territorio finalizzato al contrasto della micro-criminalità e monitoraggio dei luoghi maggiormente isolati, per prevenire e reprimere eventuali attività illegali.

La vicenda ha avuto inizio quando in serata i militari hanno posto la loro attenzione nel centro di Fusignano. I Carabinieri nel percorrere le vie isolate della periferia, hanno notato un automobilista che si aggirava in zona con un fare sospetto ed hanno quindi deciso di controllarne i movimenti, notando che con la sua auto si era fermato in un luogo conosciuto come punto di ritrovo di persone dedite al consumo di stupefacenti. Pochi istanti dopo, i militari hanno notato che un giovane, già noto per i suoi trascorsi penali, si è avvicinato all’automobilista e quest’ultimo gli ha consegnato qualcosa attraverso il finestrino ricevendo in cambio del denaro.

I Carabinieri sono così entrati in azione ed hanno fermato i due individui, accorgendosi immediatamente che l’oggetto dello scambio era un involucro con all’interno della cocaina.

Il 34enne è stato così dichiarato in arresto e giovedì mattina è comparso davanti al Giudice di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, nonché quello di dimora nella provincia di Ravenna.