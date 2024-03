Fa irruzione a un funerale e urla contro tutti: condannata a 10 mesi una donna di Conselice

Era entrata nella chiesa di San Martino in piazza Foresti durante la più raccolta delle funzioni religiose, un funerale, e aveva preso a sbraitare contro i presenti in preda ad uno stato a dir poco alterato: quello dello scorso 13 febbraio era stato un pomeriggio veramente rocambolesco per una 53enne di Conselice, che ieri, tutelata dall’avvocato Giovanni Marchi, è stata condannata a 10 mesi (pena sospesa) dal giudice Piervittorio Farinella. Presente in aula anche il vice procuratore onorario Simona Bandini. Il pronunciamento del giudice arriva a poco più di un mese dall’arresto: la donna ha infatti scelto il rito abbreviato in continuazione con il direttissimo.

L’accusa di turbamento di funzione religiosa non era però l’unica formulata nei confronti della 53enne: il suo capo d’imputazione era infatti piuttosto variopinto, comprendendo anche i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e danneggiamento. Ma cosa era accaduto in quel pomeriggio del 13 febbraio? Tutto era iniziato intorno alle 15, quando la donna, in stato di alterazione, aveva fatto improvvisamente irruzione in chiesa durante la veglia funebre. Sconcerto e turbamento, per allontanarla non sono certo bastate le preghiere ma è stato necessario che un agente della polizia locale la portasse fuori. Una volta all’esterno, però, la situazione non è migliorata, anzi: alla richiesta dell’agente di fornire i propri documenti la 53enne ha risposto andandosene, per poi entrare in alcune attività vicine insultando i negozianti e i clienti. I vigili intervenuti hanno ottenuto in cambio altre offese, mentre per il meno fortunato ci sono stati alcuni pugni inferti a petto e arti. Era quindi stato necessario l’invio di ulteriori pattuglie a supporto dal comando, perché nel frattempo la donna si era diretta verso un chiosco di piadine continuando a urlare e inveire. Ma neppure con le manette ai polsi la signora si è tranquillizzata: in cella di sicurezza le spallate contro la porta e le pareti non si contavano, tanto che la struttura ha subito alcuni danni (da qui la contestazione anche del reato di danneggiamento). A quel punto gli agenti della locale hanno così chiamato il 118 che, giunto al comando, ha sedato la donna per poi trasportarla in ospedale in stato di arresto. Nel rito direttissimo all’indomani della vicenda la 53enne era stata rimessa in libertà con applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma. Ieri la conclusione della vicenda in tribunale, con la condanna a 10 mesi decisa dal giudice in rito abbreviato.