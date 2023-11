Elly Schlein sabato 4 novembre alla festa dell’Unità a Lavezzola

Torna dopo un anno la Festa dell’Unità autunnale a Lavezzola presso la Sala Pd New Petrol. Sabato 4 novembre sarà la giornata di apertura con cena a partire dalle 18.30, musica, ballo in compagnia di Dante e Mauro Ferrara. Alle ore 20 sarà presente la segretaria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein per incontrare la comunità democratica locale. Si continua poi la domenica 5 a pranzo, sabato 11 a cena e domenica 12 a pranzo. E’ consigliabile la prenotazione al numero 338-7789694. “Riparte la nostra Festa dell’Unità autunnale - afferma il segretario del Circolo di Lavezzola Andrea Sangiorgi - con 2 week-end ricchi di attività e di confronto. Ad una settimana dalla manifestazione nazionale a Roma sarà un’occasione di confronto sulle tematiche all’ordine del giorno per la costruzione di una reale alternativa.”