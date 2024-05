Cotignola, la casa dello spaccio piena di droga e armi: arrestato 35enne

I Carabinieri delle Stazioni di Faenza e di Faenza Borgo Urbecco, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Faenza, hanno inferto un altro importante colpo al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel faentino. I militari dell’Arma, infatti, dopo un attento pedinamento ed una approfondita attività di indagine, nella tarda serata di ieri hanno fermato un veicolo con all’interno tre giovani italiani già censiti per analoghe vicende, che sono stati trovati in possesso rispettivamente di duecentocinquanta euro in contanti e un grammo di cocaina suddiviso in due dosi; una dose da quasi un grammo di hashish; una dosa da quasi mezzo grammo di cocaina.

La casa dello spaccio a Cotignola con droga e armi

In particolare, la perquisizione domiciliare eseguita, subito dopo il fermo, presso l’abitazione di uno dei giovani a Cotignola, con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Lugo, ha permesso di rinvenire e sequestrare ben 10 bilancini di precisione, una pistola “scacciacani”, 2 pistole di medio calibro con relativi serbatoi (sulle quali sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza) e 150 proiettili, un teser (dissuasore elettrico), 3 coltelli a serramanico, materiale vario per il taglio ed il confezionamento delle sostanze stupefacenti, 3 involucri di medie dimensioni contenenti complessivamente più di 600 grammi di marijuana, oltre a 5 grammi di hashish, 1 grammo di crack, 1 grammo di cocaina e 1 grammo di eroina, tutti suddivisi in diverse dosi, pronte per la vendita al dettaglio, nonché denaro contante e alcune banconote false.

Gli arresti

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione abusiva di armi e munizionamento, detenzione di valuta falsa, sono scattate le manette nei confronti di un 35enne italiano, nullafacente, residente a Cotignola, il quale, dopo le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Ravenna.

Gli altri due italiani, trovati con lui rispettivamente di 35 e 25 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Ravenna per uso personale e non terapeutico di sostanze stupefacenti. L’attività di indagine sarà approfondita per stabilire l’eventuale utilizzo delle armi ritrovate e l’eventuale coinvolgimento in altri delitti commessi in questo territorio o altre zone.