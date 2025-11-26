Cotignola, a scuola di natura al parco Pertini

Sabato 29 novembre alle 15 al parco Pertini di Cotignola, in via Sandro Pertini 2, L’Enpa sezione di Lugo organizza “A scuola di natura”, un pomeriggio ricco di opportunità per conoscere tutte la facce del parco.

Si comincerà con una visita guidata alla scoperta degli animali (capre, conigli, pavoni, oche, anatre e cigni), proseguendo poi con un laboratorio dedicato al riccio: natura, creatività e gioco. Successivamente, interverrà un veterinario per dare a tutti preziosi consigli e naturalmente non mancherà la merenda in compagnia.

Sarà presente un banchetto con gadget a tema animale gestito dai volontari dell’associazione. Laboratorio, giochi e merenda si terranno nella saletta interna.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cotignola. Per ulteriori informazioni contattare Enpa di Lugo sulle pagine social ufficiali.