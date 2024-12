Conselice, scuola primaria: nuovo cortile riqualificato grazie alle donazioni

Ci sarà un momento inaugurale per il nuovo cortile della scuola primaria di Conselice “Felice Foresti”, in via Cavallotti, domani alle 15.30.

Prima del taglio del nastro interverranno il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Felice Foresti”, Giulia Pomanti, il capo area territoriale di Lugo della Bcc ravennate, forlivese e imolese, Fabiana Turchi, e il presidente dell’associazione Solidus, Vincenzo Paldino.

Il cortile è stato interamente riqualificato, consentendo la desgillazione di suolo, il miglioramento delle qualità ambientali, funzionali ed estetiche, a vantaggio prima di tutto degli studenti della scuola.

La riqualificazione ha interessato una superficie di circa mille mq. L’area presentava diverse difformità, era assente una fognatura bianca per la raccolta delle acque piovane e mancava di superficie permeabile destinata al verde; la pavimentazione era interamente in asfalto.

Per dare un aspetto architettonico diverso e più consono all’ambiente scolastico, è stata realizzata una pavimentazione in calcestruzzo armato che può garantire nel tempo una durata maggiore; con l’utilizzo di pigmenti colorati si è inoltre evitato il nero del bitume dell’asfalto tradizionale.

Sono state inoltre create nuove aiuole per un totale di circa 300 mq di spazi permeabili che possono contenere le alberature già esistenti, creando una fascia di verde al posto della pavimentazione asfaltata.

I lavori sono stati inoltre un’occasione per realizzare una nuova fognatura per la raccolta delle acque piovane e migliorare la razionalizzazione degli spazi adibiti ai contenitori per rifiuti a servizio del plesso scolastico.

L’intera area è ora completamente priva di barriere architettoniche, e dunque accessibile per tutti.

Il costo dell’intervento è stato di 80.200 euro, finanziati in gran parte grazie a donazioni (45mila euro donati da LaBcc ravennate, forlivese e imolese, 11mila euro dalle associazioni Solidus e Udicon e 5mila euro sall’associazione “Siamo con te”). M.S.