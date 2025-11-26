Conselice, quasi 11 milioni di investimenti sul territorio, giovedì il bilancio di previsione 2026

In vista del consiglio comunale di giovedì 27 novembre, dove verrà presentato il bilancio di previsione 2026, l’amministrazione comunale di Conselice fa il punto sulla somma degli investimenti dell’anno in corso.

“Il bilancio degli investimenti 2025 sul territorio di Conselice - riporta il Comune in una nota - segna un risultato con risorse complessive che hanno ampiamente superato le previsioni iniziali. A fronte di 1,587 milioni di euro previsti a inizio anno, l’Amministrazione comunale è riuscita a intercettare complessivamente quasi 11 milioni di euro di investimenti sul territorio, di cui 4,9 milioni di risorse comunali e 6 milioni di interventi di altri enti. Tra gli interventi più significativi che provengono dal bilancio, si sottolineano la manutenzione delle strade che ammonta a 1,1 milioni di euro di lavori eseguiti, il recupero del teatro comunale (895mila euro di fondi post-alluvionali), la cui progettazione è in corso; poi 590mila euro per il consolidamento dell’argine di via Predola e 250mila euro per vasche di laminazione al servizio dei quartieri più critici”.

Il territorio ha inoltre beneficiato del cofinanziamento regionale di 850mila euro per il bando di rigenerazione urbana di Lavezzola, a cui si aggiungono 170mila euro di risorse proprie, per un quadro complessivo di oltre 1 milione. In corso di progettazione esecutiva vi è l’ampliamento della pubblica illuminazione per 346.454 euro e si sta concludendo il ripristino della caserma dei Carabinieri per un valore di 125mila euro. Sono in partenza poi i cantieri per l’ampliamento del cimitero di Lavezzola per 220mila euro e interventi sulle coperture dell’asilo nido di Lavezzola e scuola materna di Lavezzola e Conselice per un totale di circa 100mila euro. In corso è infine la progettazione per parcheggi e interventi sul cimitero di San Patrizio pari a 130mila euro.

A questi investimenti diretti del Comune si aggiungono ulteriori 6 milioni di euro di interventi realizzati da altri enti. Tra questi, particolarmente rilevanti sono i 3 milioni di euro per la riasfaltatura delle strade comunali attraverso la struttura commissariale, gli 1,525 milioni per via Predola, i 750mila euro di Acer per il patrimonio residenziale pubblico e i 650mila euro del finanziamento regionale Fesr per la riqualificazione di piazza Tiziano a Lavezzola, nell’ambito dell’Atuss della Bassa Romagna.

“Questi numeri testimoniano un notevole impegno per il nostro territorio - commenta il sindaco Andrea Sangiorgi -. Siamo riusciti a incrementare notevolmente le risorse inizialmente previste per il 2025 con progetti che nei prossimi mesi credo miglioreranno la qualità delle nostre comunità. Giovedì presenterò poi in Consiglio comunale il bilancio 2026, dove ci focalizzeremo in particolare sull’abbattimento delle barriere architettoniche nei centri urbani, interventi di videosorveglianza e ulteriori manutenzioni”.