Conselice, il caso dei cuccioli contesi: «Vinta la causa ma non mi ridanno il cane»

Un’istanza di sequestro e una denuncia per falsa testimonianza, in una causa infinita che nonostante una sentenza di condanna in primo grado vede ancora al centro della contesa una cucciolata. La vicenda riguarda un processo nei confronti di una 56enne di Conselice per appropriazione indebita, conclusosi a fine settembre con un mese e 500 euro di multa (pena sospesa). L’imputata era una conoscente ed ex collaboratrice della parte civile, accusata di essersi impossessata di due bull terrier, inizialmente avuti in affido temporaneo dall’associazione cinofila imolese “Baukingham Palace tutti fuori dalle gabbie” e mai più restituiti.

Lette le motivazioni della sentenza vergata dal giudice Antonella Guidomei, la vicepresidente del centro, Elisabetta Scardovi, annuncia l’intenzione di proseguire la battaglia legare iniziata quasi sei anni fa, nel luglio del 2018. Rivuole l’ultimo cucciolo, ormai adulto, che stando a quanto ritenuto dalla verità processuale le è stato portato via dall’ex amica e volontaria del centro. Gli altri tre? Uno sarebbe morto, uno adottato nell’immediatezza come concordato e uno venduto dall’imputata senza autorizzazione.

