Conselice, Fabbri si dimette da vice sindaco: “Non sento fiducia e rispetto”

In una nota, Gianfranco Fabbri annuncia le sue dimissioni da vice sindaco di Conselice, rimettendo tutte le deleghe. “Intendo con la presente comunicare che in data odierna ho formalizzato al sindaco ed all’Amministrazione comunale di Conselice le mie dimissioni irrevocabili dalla carica di vice sindaco e di assessore con deleghe all’urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici e patrimonio, polizia locale, legalità e sicurezza che fino ad oggi ho rivestito. Con tale atto rimetto naturalmente nelle mani del sindaco ogni mandato affidatomi con effetto immediato, ai fini della relativa presa d’atto e delle conseguenti determinazioni di rito. Ringrazio il sindaco per avermi dato la possibilità di fare questa esperienza e inoltre voglio ringraziare la giunta, i consiglieri e tutti i dipendenti per l’impegno e la passione profusi. Oltre ai colleghi consiglieri e di Giunta, è in particolare al personale di struttura, sia dell’Ufficio tecnico che dell’intera Amministrazione, che rivolgo la mia gratitudine per l’impegno quotidiano ed il costante atteggiamento di rispetto e collaborazione verso la mia persona”.

“Nella lettera di dimissioni consegnata ho evidenziato brevemente le motivazioni che hanno portato a questa mia scelta personale, riassumibile in sostanza agli effetti di un crescente e progressivo logoramento del rapporto fiduciario con il sindaco e parte della giunta, che ho invece sempre considerato la condizione indispensabile per svolgere con serenità, passione e costruttività il mio mandato, al quale so in coscienza di non avere mai fatto mancare il più alto impegno, in particolare nel rispetto e nell’interesse dei miei concittadini.

“Un’Amministrazione deve lavorare in gruppo e con coesione. I componenti devono sentire fiducia ed essere rispettati, sensazioni che personalmente non percepisco più da tempo. Aggiungo che nonostante il vuoto di fiducia e il senso di delegittimazione accresciutosi nel tempo ed acuitosi in particolare negli ultimi mesi, ho scelto di rimandare le mie dimissioni fino ad ora, per senso di dovere e per concludere o strutturare al meglio la maggior parte delle attività affidate alla mia funzione, nel rispetto dei miei concittadini e della Comunità che è ancora alle prese con le gravi conseguenze dovute alle catastrofi di maggio e luglio 2023 che hanno interessato il nostro Comune”.