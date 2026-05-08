Conselice, al Conase 320mila euro di risarcimento dopo l’alluvione. Legacoop Romagna: “Cambio di passo con Curcio”

Il Conase (Consorzio nazionale sementi) di Conselice, pesantemente colpito nel maggio 2023 dall’alluvione, ha ricevuto un risarcimento per oltre 320.000 euro. Lo segnala Legacoop Romagna, parlando di “un cambio di passo” da parte della struttura commissariale sotto la guida di Fabrizio Curcio, dimostrato anche della diffusione dei dati in occasione del terzo anniversario delle alluvioni del 2023. In 15 mesi, evidenzia la centrale cooperativa romagnola, “sono stati emanati circa 4.000 decreti di erogazione, il doppio della precedente struttura commissariale condotta dal generale Francesco Paolo Figliuolo”.

La struttura commissariale, i funzionari di Invitalia e i Rup (Responsabili Unici del Procedimento) dei Comuni “hanno mostrato, con la nuova gestione Curcio, una disponibilità ammirevole. Un plauso particolare al vicecommissario Gianluca Loffredo, che ha manifestato notevole competenza tecnica e sensibilità non comune verso i problemi dei territori, delle persone e delle aziende”, si aggiunge. Questo pure se le questioni ancora da risolvere “non mancano”. Una delle più urgenti riguarda l’ordinanza 55 per le aziende agricole. “Chi aveva attivato in tempi rapidi i lavori di ripristino e ricostruzione a proprie spese, accedendo alla piattaforma Sfinge sulla base delle ordinanze di Figliuolo, trova considerevoli difficoltà ad accedere ai nuovi e più vantaggiosi meccanismi di semplificazione e calcolo degli indennizzi”, fa notare Legacoop Romagna. Restano poi aperte “le incognite legate al Piano di assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (Pai Po), che riguarda anche i bacini dei fiumi romagnoli. Le aree agricole dedicate a ricevere le piene, potrebbero ospitare solo coltivazioni limitate e non di pregio”