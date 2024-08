Bassa Romagna, giochi e attività per imparare a difendersi dalle zanzare

Il Centro educazione alla sostenibilità (Ceas) della Bassa Romagna propone le “Zanzariadi”, due appuntamenti con una serie di giochi e attività dedicate ai bambini e agli adulti sul tema delle zanzare e sulle buone pratiche per contrastarne la diffusione.

Il banchetto con le “Zanzariadi” sarà organizzato in occasione della Festa della pesca buco incavato a Massa Lombarda nella serata di domani e in piazza della Libertà a Bagnacavallo il prossimo venerdì 30 agosto in occasione de “La piazza in tavola”.

Le “Zanzariadi” sono pensate per prevenire la diffusione della zanzara tigre (Aedes alpopictus) e sensibilizzare sui metodi di prevenzione e controllo di questo fastidioso insetto attraverso piccoli momenti di svago: trova le differenze, acchiappa la zanzara, trova i focolai, quiz e altro. Ai banchetti sarà inoltre disponibile del materiale informativo.

L’iniziativa rientra nel progetto educativo “Contrasto alla diffusione della zanzara tigre” promosso dal Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Arpae.