Bassa Romagna, Enea Emiliani nuovo segretario della Confartigianato

Dall’inizio del nuovo anno Enea Emiliani è il nuovo segretario di Confartigianato della sezione dell’Unione Bassa Romagna, con sede in via Foro Boario a Lugo.

Emiliani in questo ruolo, che fu ricoperto prima da Luciano Tarozzi e poi da Maurizio Cottignola, assume la responsabilità della rappresentanza politico-sindacale e la direzione degli uffici per l’erogazione dei servizi in favore delle imprese associate nel bacino della Bassa Romagna. Ad Emiliani è stata attribuita anche la responsabilità a livello provinciale del servizio Credito e Incentivi, che si aggiunge al ruolo già in essere di referente del Movimento giovani imprenditori.

Emiliani ha 43 anni ed è funzionario di Confartigianato della provincia di Ravenna dal 2022. In precedenza ha lavorato come impiegato bancario per la Banca di Imola, appartenente al Gruppo La Cassa di Ravenna, ed è stato sindaco di Sant’Agata sul Santerno e componente della giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per dieci anni, dal 2014 al 2024.

«Ringrazio i dirigenti e la segreteria di Confartigianato per la fiducia espressa nei miei confronti – ha detto Enea Emiliani – per l’attribuzione di responsabilità molto importanti legate alla vita dell’associazione e delle imprese associate. Confartigianato ha una storia e dei valori molto significativi e condivisibili, ispirati alla libertà d’impresa artigiana e della piccola e media impresa in generale, sempre orientati all’interesse collettivo».

«Forti di una struttura ben organizzata e di colleghi con grande disponibilità, competenza e professionalità - ha aggiunto Emiliani -, metterò a disposizione dell’associazione tutto il mio impegno e la mia esperienza per far sì che Confartigianato possa continuare ad essere un punto di riferimento sul territorio, per chi decide di far nascere, consolidare o sviluppare la propria idea imprenditoriale; per superare tutti gli ostacoli alla libera espressione di quella “vocazione naturale”, come diceva il già Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, che nonostante tutto spinge le persone a intraprendere». M.S.