Bassa Romagna, al via le domande per gli assegni di maternità dei nati nel 2025

LUGO. A partire da lunedì 24 febbraio è possibile presentare domanda per l’assegno di maternità per i nati nel 2025, così informa l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in un comunicato. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in affidamento preadottivo o in adozione. Al momento della domanda è necessario essere in possesso di un’attestazione Isee minorenni valida che non deve essere superiore a 20.382,90 euro. Il valore mensile dell’assegno, se riconosciuto nella misura intera, è di 407,40 euro per un massimo di cinque mensilità, erogato da Inps in un’unica soluzione, pari a 2.037 euro.

Per i nati nel 2024 restano validi i requisiti fissati per tale annualità. È possibile presentare domanda esclusivamente online dal sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna digitando nella barra di ricerca «assegno maternità». Al momento della domanda è necessario scegliere il modulo online in base all’anno di nascita o adozione del figlio.

Per presentare la domanda è necessario avere un’identità digitale Spid oppure la carta di identità elettronica.

Maggiori informazioni sono disponibili nella scheda informativa disponibile al link www.labassaromagna.it/Servizi/Richiedere-l-assegno-di-maternita. È sempre possibile rivolgersi allo sportello sociale educativo del Comune di residenza, anche telefonicamente, per richiedere informazioni dettagliate sui requisiti e le modalità di compilazione della domanda.