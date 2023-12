Bagnacavallo, potatura del pioppo monumentale

E’ stato effettuato un nuovo intervento di potatura del pioppo nero secolare del Podere Pantaleone. Finanziata dalla Regione, la potatura è stata eseguita per Lestes, l’associazione che gestisce il podere per conto dell’Unione dalla ditta Tedioli Arboricultura di Faenza, con supervisione e monitoraggio di Ares dell’agronomo Giovanni Morelli di Ferrara. Si tratta di un’operazione che viene eseguita nell’arco di cinque anni (questo è il secondo) per rendere la pianta più vigorosa e longeva.

«Il pioppo è molto vecchio e grande: con la potatura gli si alleggerisce la chioma consentendogli in tal modo più stabilità e più vita – spiega l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani. – L’attenzione e la cura del verde passano anche per questo tipo di interventi manutentivi ben pensati e programmati per garantire agli alberi il miglior stato di salute possibile e prolungarne l’esistenza».

Il pioppo secolare del Pantaleone è un Ami, Albero monumentale d’Italia, uno dei pioppi più grandi della regione, il secondo come circonferenza. Ha forma molto particolare a candelabro, dovuta alle capitozzature del passato, essendo inserito in un’antica piantata con coltivazione a pergoletta della vite.