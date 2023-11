Bagnacavallo, meno incidenti sulla San Vitale

A circa due anni dall’installazione dell’attraversamento pedonale semaforico sulla via San Vitale nella zona delle scuole e a un anno dalla realizzazione, sempre sulla San Vitale, di un analogo attraversamento di fronte alla stazione ferroviaria di Bagnacavallo, nei relativi tratti di strada gli incidenti stradali si sono drasticamente ridotti.

Quest’anno se ne sono infatti verificati 4 rispetto ai 16 del 2022 e ai 15 del 2021 e soprattutto si sono azzerati gli investimenti di pedoni, che negli anni precedenti la semaforizzazione avevano causato due vittime.

«L’importante investimento sta dando i frutti attesi – sottolinea l’assessore alla Polizia locale Alfeo Zanelli – con un sensibile aumento della sicurezza dei cittadini. Naturalmente continuiamo a monitorare la situazione e verificare le criticità non soltanto in prossimità delle scuole e verso la stazione, ma anche in altri luoghi della città. La viabilità è una questione complessa, per questo abbiamo pensato ad alcune soluzioni tecnologiche quali gli attraversamenti pedonali semaforici che abbiamo realizzato e ad altre che verranno realizzate a tutela soprattutto dell’utenza debole e del percorso casa-scuola».

«Sappiamo che alcune criticità sono tuttavia difficilmente risolvibili nell’immediato – aggiunge l’assessore Zanelli –, prima tra tutte il traffico pesante sulla direttrice che passa da via De Gasperi: qui servono opere molto impegnative sulle quali in futuro bisognerà misurarsi. Ulteriori benefici alla viabilità e alla sicurezza arriveranno naturalmente poi quando saranno terminate le grandi opere in corso, con la realizzazione del sottopasso di via Bagnoli e le nuove rotatorie, che porteranno anche alla riduzione del traffico di attraversamento della città».

Per ora le soluzioni individuate per aumentare la sicurezza «si sono dimostrate una scelta giusta sulla quale continuare a investire risorse – conclude l’assessore comunale –. In questo ambito il contributo della Polizia Locale di analisi e progettazione è un elemento fondamentale».