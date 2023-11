Alluvione, sciacalli a Lugo. Furto di gasolio nei mezzi utilizzati per il rifacimento degli argini: denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno denunciato i presunti responsabili del furto di gasolio, perpetrato su alcuni mezzi da lavoro impegnati nel rifacimento degli argini dei fiumi danneggiati dalla recente alluvione che ha colpito questo territorio. In particolare, nel pomeriggio del 4 novembre, nei pressi del fiume Sillaro nel comune di Conselice, via Cardinala, sono stati segnalati due uomini che con l’utilizzo di un tubo stavano aspirando il gasolio contenuto nei serbatoi delle macchine operatrici per movimento terra per poi riversarlo in alcune taniche, pronte per esser trasportate. I militari dell’Aliquota Radiomobile, grazie alle testimonianze di alcuni cittadini ed alla visione dei varchi di lettura targhe presenti nel territorio dei Comuni della Bassa Romagna, sono subito giunti all’individuazione degli autori dell’evento, due uomini di origine straniera. I militari li hanno infatti sorpresi mentre stavano travasando il gasolio appena derubato nel serbatoio della loro autovettura. Le perquisizioni, eseguite immediatamente, permettevano di sequestrare ulteriori tre taniche piene di gasolio per un totale di 60 litri circa, un tubo della lunghezza di tre metri, un imbuto in metallo ed altre taniche già svuotate. Quanto accertato è stato immediatamente comunicato alla Procura della Repubblica di Ravenna venendo ipotizzato il reato di furto in concorso. Anche l’autovettura di grossa cilindrata utilizzata dai due indagati per perpetrare il furto è stata sottoposta a sequestro amministrativo per la successiva confisca.