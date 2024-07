Alfonsine, spettacoli e mercatini per i bambini

A partire da domani in piazza Gramsci iniziano i “Martedì dei bambini”, un’intera rassegna dedicata ai più piccoli tra cinema, spettacoli e mercatini, che proseguirà in tutti i martedì di luglio e agosto.

Otto le serate in totale, quattro di cinema in piazza in collaborazione con Filmeeting e quattro dal titolo «Urrà! Alfonsine in piazza impazza», che vedranno il mercatino dei bambini «Balocchi», scambio e offerta di oggetti usati e artigianali da e per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni, insieme a spettacoli con la direzione artistica di Atuttotondo. I primi due appuntamenti saranno con il cinema: stasera sarà proiettato “Il gatto con gli stivali 2. L’ultimo desiderio” e martedì 16 luglio “Spie sotto copertura”. Si prosegue martedì 23 luglio con «Urrà!»: assieme al mercatino dei bambini lo spettacolo di arti di strada «Andro presenta: è successa una cosa incredibile!».

Martedì 30 luglio nuovo appuntamento con «Urrà!», mercatino e spettacolo di scienza e giocoleria a cura di Federico Benuzzi. Il 6 agosto insieme al mercatino ci sarà invece lo spettacolo di magia e abilità di Shezan.

Si prosegue poi il 13 agosto con la proiezione di “Toy Story 4” e il 20 agosto con “Spirit. Il ribelle”. L’ultimo appuntamento con i Martedì dei bambini sarà il 27 agosto con «Urrà!» che assieme al mercatino vedrà lo spettacolo di clown e giocoleria «Casinò Royal».

Le proiezioni dei film iniziano alle 21, mentre le serate di «Urrà!» partiranno dalle 20 con «Balocchi», proseguendo alle 20.45 con l’inizio degli spettacoli. Per prenotare la propria bancarella al mercatino chiamare il 392 0155888; l’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata anche direttamente in piazza Gramsci dalle 19.30.

«Gli appuntamenti gratuiti per le famiglie proseguono il percorso nato dalla collaborazione con l’assessorato alle Politiche giovanili della passata legislatura - spiega Elisa Vardigli, assessora alla Cittadinanza di Alfonsine -, ponendosi in continuità con i due anni precedenti e arricchendosi quest’anno della proposta del cinema per bambini».

«Sono molto contento di iniziare il mandato con questa programmazione dedicata ai più piccoli - commenta l’assessore alle Politiche giovanili Luca Capacci -, sarà una splendida occasione per vedere la piazza piena e animata dalle famiglie e uno stimolo per avvicinarle a uno degli spazi pubblici più vissuti e significativi del paese, perché capiscano che piazza Gramsci è davvero di tutti».

Per ulteriori informazioni contattare lo 0545 299 648.