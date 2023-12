A 93 anni ha sacrificato la sua abitazione per salvare Lugo dall’alluvione: Giuseppe è tra gli uomini simbolo del 2023

Tra i “Personaggi del 2023 in Emilia Romagna” nominati dall’Ansa c’è anche il 93enne lughese Giuseppe Parmiani.

E’ stato considerato tra i simboli dell’alluvione in Romagna dello scorso maggio. La sua casa, irrimediabilmente danneggiata dall’esondazione del fiume Santerno, era stata demolita sulla base di un’ordinanza firmata dal sindaco di Lugo Davide Ranalli.

Acconsentì allora all’intervento di demolizione, valutato come necessario per consentire le operazioni di ripristino dell’argine. Parmiani in questa maniera avrebbe così contribuito con il suo sacrificio a salvare diversi nuclei abitati e a far abbassare il livello delle acque alluvionali.

In seguito, il 30 maggio, Parmiani si era incontrato con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione di una visita effettuata da quest’ultimo tra le terre alluvionate.

Parmiani raccontò allora che era rimasto vivo perché era stato allontanato tempestivamente prima dell’esondazione, grazie alla macchina dei soccorsi che si era messa in moto per affrontare il drammatico evento.

«Giuseppe Parmiani ci ricorda la nostra fragilità e la nostra forza - ha dichiarato ieri il sindaco Davide Ranalli -. La ferita dell’alluvione che ha portato alla demolizione della storica casa del Mulino non ha scalfito l’animo forte di questo nostro concittadino che ha incontrato il presidente Mattarella in occasione della sua storica visita a Lugo. Rivedere questa foto ci emoziona tantissimo e ringraziamo Ansa Emilia-Romagna e tutti i giornalisti che lo hanno scelto come personaggio dell’anno».