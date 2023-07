Lugo, “violentata alla fermata” Dubbi in aula, pm chiede i tabulati

Orari, tragitti e tabulati telefonici per capire che cosa sia realmente accaduto alla stazione delle corriere di Lugo tra il 9 e il 10 gennaio scorso. Perché sentendo a distanza di sei mesi la ragazza che quella notte ha denunciato di essere stata violentata, sarebbero emerse discrepanze con quanto raccontato a suo tempo quando, nell’immediatezza dei fatti, i carabinieri arrestarono un 30enne del posto, con l’accusa di rapina e violenza sessuale.

L’arresto

L’imputato, difeso dall’avvocato Alessandra Venturi, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, condizionato dall’escussione della vittima, una 25enne residente a Imola, che si è costituita parte civile con il legale Andrea Valentinotti. Nega di avere anche solo toccato la ragazza, ammettendo tuttavia di averle rubato il cellulare, infilando la mano nella borsa lasciata nella panchina della fermata dei bus. Che cosa ci facesse a quell’ora, sola, nel piazzale, la giovane lo ha spiegato anche ieri, rispondendo alle domande del giudice per l’udienza preliminare Andrea Galanti e del sostituto procuratore Stefano Stargiotti. Mentre in un primo momento aveva riferito di essere arrivata in autobus per raggiungere il fidanzato, si è poi corretta (a quell’ora pare non ci fossero arrivi previsti) riferendo di essere salita in auto con un amico del fidanzato, mai visto prima di quella sera, che l’avrebbe lasciata alla stazione per poi andarsene.

Versioni diverse

Divergenze anche sulla dinamica dell’aggressione. Aveva riferito di essere stata assalita alle spalle, afferrata per i capelli, derubata del cellulare e buttata a terra, dove il presunto aggressore avrebbe tentato di spogliarla per poi cercare di avere un rapporto orale. Ieri invece ha sostenuto di esser rimasta in piedi e di essere stata palpeggiata. Ma all’automobilista che nell’immediatezza dei fatti si è fermata vedendola chiedere aiuto, avrebbe riferito solo del furto dello smartphone.

Il cellulare negli annunci erotici

Ricordi forse annebbiati dallo choc o forse frutto di un racconto solo in parte genuino. I dubbi emergono anche alla luce di alcuni dettagli emersi durante le indagini dei carabinieri. In particolare sul telefonino rubato e poi recuperato dalle mani dell’imputato, il cui numero sarebbe stato inserito sia a ridosso dei fatti sia nel luglio precedente in alcuni annunci a luci rosse. Sul punto la ragazza si è dichiarata inizialmente all’oscuro di tutto, salvo poi precisare di avere prestato il proprio cellulare a un’amica per un certo periodo, lasciando che lo usasse in orario serale per rispondere a telefonate di carattere erotico. Lo stesso telefonino, con tanto di sim, sarebbe poi stato danneggiato accidentalmente, dopo l’episodio di gennaio. Per questo il pm ha chiesto di acquisire i tabulati telefonici, per ricostruire il traffico nelle ore a ridosso di una violenza sessuale che adesso ha assunto le tinte del giallo.