Lugo, infortunio a Fiumazzo, due feriti per l'incendio di una rotoballa

LUGO. Due operai feriti a Fiumazzo per l'incendio di una rotoballa. Per cause in corso di accertamento da parte di carabinieri e vigili del fuoco, le fiamme avrebbero interessato l'imballatrice provocando ustioni ad uno degli addetti più vicino al macchinario, mentre l'altro avrebbe riportato lesioni lievi nel tentativo di soccorrere il collega e spegnere le fiamme. L'incidente si è verificato in un fondo agricolo in via Valeria.

I due feriti sono stati soccorsi dal 118.