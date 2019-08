Lugo, incidente sulla Bastia. Muore motociclista, due feriti in auto

LUGO. Continua la strage sulle strade del Ravennate. Nella serata di mercoledì 7 agosto, poco prima delle 22, in uno scontro tra una moto e un'auto avvenuto sulla via Bastia, nel Lughese, ha perso la vita un uomo di 58 anni residente a Voltana. Ferito in modo grave uno i due giovani a bordo della vettura, un 30enne nordafricano portato a Cesena, mentre l'altro ragazzo, un 31enne di Conselice, è stato portato all'ospedale di Ravenna.

Sul posto, oltre a diversi mezzi del 118, tra i quali anche l'elimedica di Bologna, sono intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia locale della Bassa Romagna.

Vano ogni tentativo di soccorso al centauro che viaggiava su una Honda di grossa cilindrata; nell'impatto con la Fiat Punto dei due giovani (finita a ruote all'aria) è volato a decine di metri dal punto dello scontro.