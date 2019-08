Lugo, folla e motociclisti per l'addio a "Fanny"

In tantissimi oggi pomeriggio alla cerimonia funebre a Voltana in onore di Massimo Stefanini. Circa mille persone hanno presenziato al rito in forma civile alle 15,40.

Presente anche una forte schiera di “centauri”, un centinaio, che ha voluto salutare Massimo “sgassando” all’arrivo del feretro e poi schierandosi a lato del percorso Campo sportivo - via Bentivoglio, dove ha sede l’officina fondata dal padre Renato, dove Massimo lavorava.



