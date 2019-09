Lugo, dopo l'incidente hanno un altro scontro andando in carrozzeria

COTIGNOLA. Avevano avuto un piccolo incidente poco prima. Uno scontro da poco che avrebbero risolto forse anche senza bisogno della constatazione amichevole. Ma mentre il conducente dell’altra vettura coinvolta li stava accompagnando dal carrozziere per una valutazione dei danni, si sono ritrovati vittime di una nuova collisione. Nella sfortuna però i quattro feriti a bordo della Skoda Octavia che nel pomeriggio si è scontrata con un furgone condotto da un 32enne di Fanza all’altezza dell’incrocio tra via Crispi e via Torrazza - tra Cotignola e Lugo - se la sono cavata con lesioni di media e lieve gravità. Tra i feriti anche una donna e una bambina. Per i rilievi dell’incidente, legato ad una mancata precedenza, sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale della Bassa Romagna.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: