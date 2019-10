Lugo, a 13 anni diventa l'amante del patrigno. L'uomo condannato

LUGO. “Papi, non ce la faccio più, non è colpa tua”. Sono parole che fanno gelare il sangue quelle scritte da una ragazzina di 13 al patrigno, dopo la decisione di confessare alla madre di essere lei la misteriosa amante del compagno. Quella rivelazione choccante ha una data precisa: la sera dell’8 febbraio del 2015. Ieri davanti al collegio penale del tribunale di Ravenna è arrivata la sentenza, che ha condannato a sette anni di reclusione un 40enne all’epoca residente in uno dei comuni della Bassa Romagna, accusato di violenza sessuale aggravata.

