Valle Rubicone, «noi ostaggi del triathlon di domenica per 6 ore»: monta la protesta

Triathlon Challenge Cesenatico: in collina monta la protesta di numerosi cittadini ai quali non va giù di diventare «ostaggio per sei ore di una gara sportiva che porta disagi».

Si tiene domenica l’impegnativa competizione sulla media distanza, che fa parte di un circuito che ogni anno conta più di 35 gare in 27 Paesi nel mondo. Per la prima volta, la gara tocca Cesenatico e il Rubicone, e così dalle 9 alle 15 si dovranno chiudere al traffico varie strade, tra cui la Sp 9, da Montiano a Santa Paola, e la Sp 40 da Santa Paola a Longiano.

I disagi

Questo annunciato stravolgimento prolungato della normale viabilità renderà dura la vita a chi deve spostarsi per lavoro o alle famiglie che volevano godersi la domenica spostandosi, e quindi in queste ore stanno fioccando le lamentele. Alcuni ristoranti e piadinerie hanno comunicato che saranno costretti a chiudere. A Roncofreddo si prevedono i disagi maggiori, in quanto è stato annullato anche il mercato settimanale e i negozi, normalmente aperti alla domenica, saranno chiusi.

Le proteste

«È mai possibile che ci tocchino solo i disagi per una corsa che non porta nulla? - si chiedono i commercianti - E poi il volantino “vi chiediamo di far sentire sulle strade il calore del vostro tifo” è una presa per i fondelli bella e buona. Il nostro lavoro merita rispetto».

Sulla stessa lunghezza d’onda alcuni longianesi: «Siamo sequestrati in casa, senza potere manco attraversare la strada. Della corsa non ci interessa nulla».

Da Montiano aggiungono: «Bloccare interi paesi per il divertimento di pochi è un obbrobrio. Non si possono creare disagi del genere per chi deve andare al lavoro e chi dovrebbe spostarsi per motivi sanitari».

Sindaci in trincea

I primi cittadini dei comuni collinari interessati riferiscono di non aver potuto fare diversamente: «Dispiace molto per i disagi arrecati - dice Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo - ma è una gara internazionale e dopo le frane patite l’anno scorsi avere i riflettori accesi sul nostro territorio ci permette di far sapere che siamo operativi e abbiamo territori meravigliosi da vedere. È la prima edizione e abbiamo informato tutti. Con commercianti e ambulanti ci ritroveremo i giorni successivi per fare un bilancio e decidere se in futuro potrà essere o meno fattibile».

«È un momento pubblicitario per il territorio e dovevamo sfruttarlo - le fa eco Fabio Molari, sindaco di Montiano - Abbiamo informato tutti per tempo e chiediamo pazienza per i disagi inevitabili».

«La polizia locale ha consegnato volantini informativi in ogni strada da giorni - conclude Mauro Graziano, sindaco di Longiano - I ristoranti possono lavorare: i loro clienti devono seguire percorsi alternativi. E i residenti devono organizzarsi per tempo».