Saltato l’incontro fissato per martedì 6 febbraio alle 18, alll’Hotel ristorante bar “Terre dei Malatesta” di Via Decio Raggi 4 a Longiano, che aveva organizzato un appuntamento con giocatori professionisti di serie A, B e C, fra cui Kevin Bonifazi (Frosinone), Andrea Ghion (Catanzaro), Cristian Buonaiuto (Cremonese), Federico Vazquez (Perugia) ecc, per chiunque, grande o piccolo, volesse conoscere la vita dei calciatori, fotografare e chiedere autografi.