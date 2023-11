Longiano, ragazzo accoltellato in una lite in famiglia: arrestato il padre per tentato omicidio

Nella prima serata nella frazione di Crocetta di Longiano, in seguito a una lite in famiglia, è rimasto ferito un giovane. Il ragazzo, 28 anni, è stato accoltellato dal padre, forse per autodifesa, durante una lite per futili motivi in casa. I Carabinieri di Longiano hanno arrestato il padre 61enne per tentato omicidio. All’esito delle formalità di rito il 61 enne, trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cesenatico, nella mattinata odierna è stato trasferito presso la Casa Circondariale di ForlÌ. Il giovane resta ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di terapia intensiva del nosocomio cesenate. Secondo le prime ricostruzioni una vicina di casa avrebbe visto il giovane andarle incontro barcollando e chiedendole aiuto. Poi lo stesso 28enne si è accasciato e la vicina ha visto il giovane insanguinato ed ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno isolato la zona, e i sanitari del 118 con una ambulanza. A quanto risulta il mezzo sanitario è rimasto fermo a lungo e sarebbe poi ripartito senza mettere in funzione le sirene, almeno nella prima parte del viaggio.

Il ragazzo ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena dove le sue condizioni sono state giudicate molto serie. In tarda serata per lui si sono schiuse le porte della sala operatoria. La sua prognosi è riservata ed è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Bufalini.