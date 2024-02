Longiano, quasi 700 multe in un anno dalla polizia locale

Polizia locale, quasi 700 multe nel 2023. Sono state rilevate 394 infrazioni per mancato rispetto del semaforo rosso, 121 per eccesso di velocità, 54 per revisione scaduta e 15 per mancata copertura assicurativa. Al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, che oltre a generare degrado ambientale crea un notevole aumento dei costi per il ripristino dell’igiene urbana, gli agenti hanno effettuato controlli mirati in tutte le zone periferiche e meno visibili. Sono state sanzionate 78 persone per abbandono di rifiuti nei pressi di cassonetti, campi e fossi, e per deposito irregolare di rifiuti nei cassonetti. Sempre in ambito di decoro urbano, e in particolare per la gestione degli animali in strade, aree verdi e spazi pubblici, sono state rilevate 7 violazioni per il mancato utilizzo del guinzaglio e la non raccolta delle deiezioni canine. Inoltre la polizia locale ha proceduto all’arresto di una straniera con documenti validi per l’espatrio falsificati. Sono stati deferiti all’autorità giudiziaria 3 ragazzi autori del danneggiamento di una colonnina fissa di Velo ok e altri 4 giovani a seguito di controlli ordinari su strada. Individuata inoltre una persona che ha asportato e danneggiato la nuova segnaletica dei sentieri Cai presenti sul territorio longianese. Il personale ha garantito il controllo di circa 30 manifestazioni ed eventi sportivi e lavorato su 80 ordinanze di regolazione e chiusura della circolazione stradale.