Longiano, parco riqualificato con nuovi giochi e percorso ciclabile per imparare il Codice della strada

È stata completata la riqualificazione del parco della Costituzione Europea di Ponte Ospedaletto di Longiano, che ora offre nuove opportunità di divertimento e apprendimento per i nostri giovani cittadini. Il parco, recentemente rinnovato, comprende l’installazione di nuovi giochi e una pista ciclabile progettata specificamente per educare i bambini più piccoli al Codice stradale. La cerimonia di inaugurazione si è aperta con il saluto del sindaco Mauro Graziano, che ha espresso entusiasmo per questo progetto volto a migliorare la qualità della vita dei residenti e a promuovere l’educazione e il divertimento per i bambini e, a seguire, l’intervento del vicesindaco Sara Mosconi che ha tenuto a sottolineare che la progettazione del parco è stata eseguita con accurate valutazioni, tenendo conto delle esigenze dei più piccoli e, che ogni dettaglio, compreso la collocazione dei giochi, è stato attentamente considerato per garantire un ambiente sicuro e stimolante: uno spazio creato pensando ai bambini, ai loro sorrisi, alla loro energia e alla loro voglia di stare insieme. La Polizia municipale ha tenuto una lezione interattiva sui principi base della circolazione stradale al termine della quale i piccoli partecipanti hanno ricevuto un “patentino” speciale, realizzato con cura dai consiglieri di quartiere, come simbolo del loro impegno a rispettare le regole stradali. La giornata è proseguita con un laboratorio di pittura, organizzato dalla rinomata Stamperia Pascucci di Gambettola. I bambini hanno avuto l’opportunità di esprimere la loro creatività dipingendo tele che resteranno esposte come installazioni artistiche permanenti nel parco. Queste opere d’arte non solo abbelliranno lo spazio, ma sottolineeranno l’importanza della cura e del rispetto per il bene pubblico, un valore fondamentale per la nostra comunità. Il divertimento è poi continuato con giochi liberi, con partite di pallavolo e di calcio, che hanno visto una grande partecipazione e hanno regalato momenti di gioia e socializzazione a tutti i presenti.

«Questa giornata rappresenta un grande passo avanti per la nostra comunità. Il nuovo parco non è solo un luogo di gioco, ma un centro di educazione e cultura che appartiene a tutti noi» - ha dichiarato il sindaco Mauro Graziano - L’inaugurazione del parco è stata un successo straordinario, grazie alla partecipazione attiva di famiglie, bambini e delle varie istituzioni coinvolte. Siamo orgogliosi di vedere come questo spazio rinnovato possa diventare un punto di riferimento per il divertimento, l’educazione e la crescita della nostra comunità».