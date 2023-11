Longiano, il padre resta in carcere dopo coltellata al figlio

Il padre non ha cambiato indirizzo, il figlio lo ha fatto solo parzialmente. Il genitore accusato di aver accoltellato il figlio resta in carcere. Mentre il ragazzo è sempre ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena, ma è stato trasferito nel reparto di chirurgia d’urgenza.

Questa mattina nel carcere di Forlì si è tenuta l’udienza di convalida per Marco Casali, 61 anni, accusato di aver accoltellato il figlio Mattia, 28 anni, nella serata di lunedì nella loro casa di Crocetta di Longiano, davanti alla moglie e madre. Durante l’udienza di convalida la difesa dell’avvocata Lorella Mengozzi ha puntato sulla legittima difesa e ha chiesto la messa in libertà del suo assistito o in subordine la misura alternativa degli arresti domiciliari. Il giudice si è riservato di decidere, successivamente ha comunicato la scelta che l’uomo resti in carcere a Forlì.