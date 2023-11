Longiano, il Consiglio approva all’unanimità gli aiuti al commercio contro il caro energia

Consiglio comunale con due punti importanti: plafond di aiuti al commercio e passaggio alla tariffa puntuale.

All’ordine del giorno c’era l’approvazione del regolamento per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per spese energetiche a favore di piccole e medie imprese di Longiano. I pubblici esercizi e le aziende artigiane, con fatturato inferiore a 500mila euro, che ne faranno richiesta potranno ricevere fino a un massimo di 1.500 euro per coprire il differenziale tra quanto hanno speso in energia elettrica e gas da giugno a dicembre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021.

Dal 1 gennaio 2024 anche Longiano passa alla Tariffa corrispettiva puntuale (Tcp) in sostituzione della Tari. La nuova tariffa, gestita da Hera, terrà conto della quantità di rifiuto indifferenziato conferito da ogni singola utenza, premiando i comportamenti più virtuosi. La tariffa fatturata comprenderà un numero di conferimenti minimi di rifiuti indifferenziati, conteggiando il numero preciso di esposizioni del contenitore per l’indifferenziato, che sarà deciso dal Comune nelle prossime settimane. Se nell’anno si effettua un numero di conferimenti superiore a quelli minimi, saranno addebitati nel conguaglio all’inizio dell’anno successivo. La maggioranza ha votato a favore della nuova gestione. La minoranza si è astenuta.

In Consiglio è approdata anche una modifica tecnica, approvata all’unanimità, sullo statuto della Fondazione Emilia-Romagna teatro di cui Longiano è socio ordinario. Il sindaco Graziano ha poi comunicato che, con ordinanza del commissario Figliuolo, a Longiano sono stati riconosciuti oltre un milione e 100 mila euro per gli interventi a seguito dell’alluvione di maggio.