Longiano, il “Carnevale sbagliato” pronto al bis aggiungendo i carri ma il meteo fa slittare tutto di una settimana

Le cattive previsioni meteo nel week end fanno slittare in extremis di una settimana la festa di Carnevale organizzata dalla Pro loco di Longiano. Avrebbe dovuto animare il centro del paese collinare dalle 15.30 di domani e invece la seconda edizione del “Carnevale sbagliato” è stata rinviata al 17 febbraio, col programma invariato.

Ci sarà un palco 6 metri per 4 a spalle del municipio e in piazza stazioneranno gonfiabili e tappeti elastici per la gioia dei bambini. Sono stati inoltre preparati due carri allegorici. Inizialmente saranno sistemati agli angoli della piazza, ma poi sfileranno lungo il corso, con un contorno di musica e lancio di dolciumi, palloni, caramelle e coriandoli.

La festa, a ingresso libero e gratuito, avrà un prologo alle 14 con il trucca-bimbi e poi proseguirà con le bolle giganti e spettacoli di magia e giocoleria varia. Alle 17.30 ci sarà la premiazione: sul podio saliranno “La maschera più bella” e “Il gruppo travestito più numeroso”, accompagnati dal lancio delle caramelle e da una sorpresa finale. La Pro Loco aprirà le porte dello stand gastronomico con prelibatezze, in collaborazione con i forni del paese.

«Dopo il successo della prima edizione - affermano con entusiasmo dal direttivo della Pro loco di Longiano - quest’anno abbiamo aumentato il numero delle attrazioni e introdotto per la prima volta i due carri allegorici. Avremo così una coreografia allegra e rumorosa. Invitiamo tutti a venire in piazza a fare festa con noi, meglio se travestiti, e vale sia per i grandi che per i piccoli».

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa, ci saranno modifiche al traffico, con divieto circolazione e sosta dei veicoli nelle piazze Tre Martiri e San Girolamo, oltre alle vie Borgo Fausto (dall’innesto di vicolo San Giuseppe), Guglielmo Oberdan e IV Novembre fino all’incrocio con via Decio Raggi, dalle 13.30 alle 24. La sosta in via Oberdan sarà consentita solo a veicoli muniti di pass per persone con disabilità e ai mezzi autorizzati.