Longiano, concorso di fotografia: trionfa il magnifico scatto di Paolo Partisani

Il concorso fotografico promosso dalla Fondazione Tito Balestra Onlus di Longiano in collaborazione con il gruppo “Longiano in fotografia” e Wellontour nel contesto de La Longiano dei Presepi edizione 23/24 ha finalmente i suoi vincitori.

Oltre 50 i concorrenti che hanno partecipato e ognuno con il proprio occhio ha raccontato la città di Longiano durante uno dei periodi dell’anno che caratterizzano enormemente il borgo Bandiera Arancione: Il periodo della fortunata manifestazione Longiano dei Presepi.

La giuria composta da: Flaminio Balestra, direttore della Fondazione, Bea Valeriani, Matteo Rossi, Gabriele Paolucci del gruppo “Longiano in fotografia” e Giancarlo Romagnoli di Wellontour ha decretato i vincitori di questa prima edizione: 1° classificato - Paolo Partisani a cui andrà un soggiorno per due persone per due notti in un B&B di Longiano. 2° classificato - Melanie Guiducci a cui andrà un soggiorno di una notte in B&B. 3° classificato - Marco Della Pasqua che riceverà un buono per una cena in un ristorante longianese per due persone mentre al 4° classificato Mara Dell’Aquila riceverà due biglietti gratuiti per la visita al museo d’arte Balestra.

Per la sezione Junior un pari merito a Andreas Paglia e Clara Paglia che riceveranno a scelta l’abbonamento tra il parco giochi di Atlantica e Around Adventures di Fratta terme. La giuria ha poi segnalato anche alcune menzioni speciali per: Barbara Camorani, Elena Salvetti, Lia Drudi e Sabrina Semprini