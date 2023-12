Longiano: bilancio di previsione: 630mila euro per la frana di via Felloniche

Via libera al bilancio di previsione del Comune di Longiano che è stato approvato lo scorso 22 dicembre durante la seduta del consiglio comunale. Il bilancio, condiviso con associazioni di categoria e sindacati confederali, prevede un totale a pareggio di 11 milioni e 123.059,28 euro, di cui 5 milioni e 28.994,43 euro sono destinati alla spesa corrente e 2 milioni e 33.878,06 euro destinati alla parte degli investimenti.

“Abbiamo destinato una fetta importante delle risorse del nostro bilancio alla spesa corrente – spiega il sindaco e assessore al Bilancio Mauro Graziano - al fine di garantire servizi di qualità senza aumentare le rette a carico degli utenti. Oltre 650mila euro sono le risorse destinate ai servizi a domanda individuale di cui 280mila per il servizio mensa, 330mila per il nostro nido, 42mila euro per il servizio pre-post scuola, mentre circa 500mila euro sono stati destinati ai servizi sociali. Inoltre, anche per il 2024, le rette del trasporto scolastico saranno abbattute di circa il 90 per cento”.

Per quanto riguarda invece gli investimenti sono stati previsti 630mila euro per il ripristino della frana di via Felloniche, 225mila per la frana di via Belvedere, 90 mila euro per il restauro della cavità ipogea presso il giardino pubblico ex Palazzo Bianchi, 502mila euro per l’ampliamento del nido di Budrio. “Si tratta di un bilancio - conclude il sindaco - redatto cercando di tenere alta l’attenzione per le fasce più deboli e le persone in difficoltà, siamo riusciti a mantenere invariate le rette dei servizi senza aumentare la pressione fiscale. Per quanto riguarda gli investimenti metteremo in campo un importante intervento di messa in sicurezza del territorio oltre a portare avanti l’ampliamento del nostro nido”.