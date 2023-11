A Longiano oltre un milione di euro col decreto Figliuolo

Finanziamenti per oltre un milione di euro con il decreto Figliuolo in seguito all’alluvione e alle frane, Longiano adesso ha finanziamenti per leccarsi le ferite. «Ci sono giornate che ci ripagano di tutte le energie spese - afferma il sindaco di Longiano, Mauro Graziano, appresa la notizia della concessione dei fondi - e oggi è una di quelle».

Gli importi concessi

Una manna dal cielo: la notizia degli stanziamenti del generale Figliuolo hanno baciato anche Longiano per circa un milione e 170 mila euro. Si va dalle frane sui collegamenti viari e gli smottamenti di terreno con deposito di materiale e terra su alcune strade comunali, agli interventi di ripristino di scarpate stradali interessate da dissesti, a seguito degli eventi alluvionali del 15-18 maggio. Spiccano i fondi per il ripristino della cavità rinvenuta presso il giardino pubblico “ex palazzo Bianchi” di via Porta del Girone, con ben 100.000 euro a disposizione e con lavori da avviare entro l’inizio della stagione invernale al ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie in alcune strade comunali. Poi finanziati gli interventi sul territorio sempre per gli allagamenti con anche lavaggio e spurgo caditoie e fognature stradali; e un intervento per ripristino del piede della scarpata per 40.000 euro. Poi la via Felloniche, chiusa per mesi per via della frana per un tratto stimato di 80 metri, dove l’intervento di consolidamento a seguito del movimento franoso ammonta a 700.000 euro da avviare entro la stagione invernale e che ricadrà su più anni. Poi l’intervento di consolidamento della scarpata a seguito di movimento franoso della via Belvedere, lato valle, per un tratto stimato di 25 metri al fine di ripristinare la circolazione di tutti i mezzi. L’intervento di consolidamento sarà pari a 250.000 euro in due esercizi. Poi una serie di importi minori, sempre per ripristinare fossi e viabilità stradale.

La giunta comunale

Sui tre principali interventi ora finanziati la lista di minoranza aveva anche presentato mozioni in consiglio comunale e lamentato ritardi, invocando soluzioni alternative. Così adesso la giunta si prende una sua rivincita. «Al nostro Comune sono stati assegnati finanziamenti per oltre un milione di euro - sottolinea il sindaco Mauro Graziano - per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali a seguito dei danni per l’alluvione dello scorso maggio. Gli interventi più rilevanti e di particolare interesse per la cittadinanza sono i 100mila euro per il ripristino della cavità presso il giardino pubblico “ex palazzo Bianchi”; 700mila euro per l’intervento di consolidamento a seguito del movimento franoso in via Felloniche; 250mila euro per l’intervento di consolidamento a seguito del movimento franoso in via Belvedere. Ringrazio il nostro ufficio tecnico per l’ottimo risultato. Ora lavoreremo intensamente per procedere alla progettazione e realizzazione degli interventi».