Longiano

Ha problemi di deambulazione Matteo, 39 anni ospite da tempo della comunità “L’Oasi”. Si tratta di problemi di movimento che non gli impediscono però di allontanarsi pericolosamente da quella che di fatto dovrebbe essere la sua residenza fissa. Era già accaduto la scorsa settimana: quando era stato ritrovato poi in stazione ferroviaria a Pesaro. Da tre giorni manca all’appello e gli operatori della struttura longianese dove dovrebbe vivere due sere fa hanno lanciato un appello di ricerca tramite la trasmissione “Chi l’ha visto?” in onda su Rai Tre.

Si è allontanato da martedì pomeriggio. Non ha con sé telefono o documenti. Vestiva con un giaccone col cappuccio verde militare, felpa con cappuccio, jeans, scarpe da ginnastica bianche e rosse. La scomparsa è stata denunciata anche alle forze dell’ordine. Chi lo vedesse contatti subito il 112.