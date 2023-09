Longiano, Graziano fa il bilancio del suo primo anno da sindaco

Il bilancio del primo anno di legislatura del sindaco Mauro Graziano. Ha fatto il punto venerdì sera durante un incontro con la stampa e il circolo Pd all’azienda agrituristica “26 punto 80” di Felloniche, organizzato da Valentina Maestri neo segretaria del Pd locale.

I primi 12 mesi

La giunta Graziano a capo di una coalizione di centrosinistra è in carica da giugno 2022: «È stato un anno complicato – ha detto il sindaco Mauro Graziano – da subito i problemi con gli uffici comunali dove mancavano i responsabili della ragioneria e dell’ufficio tecnico. C’è grande soddisfazione per aver ottenuto fondi Pnrr per la costruzione del nuovo nido a Budrio (i lavori sono partiti in questi giorni, ndr), con la demolizione e ricostruzione del fabbricato ex scuola elementare. Un milione e 172mila euro, per finanziare questa nuova struttura – ha sottolineato il sindaco – ma abbiamo destinato risorse importanti anche alla manutenzione strade per 220mila euro. 400mila sono le risorse destinate ai servizi sociali, con vari sussidi alle famiglie in difficoltà. Abbiamo messo risorse, per abbattere le rette della mensa, dove oggi l’alunno mangia con solo 3,50 euro per le materne e 4,50 per le elementari. Poi i trasporti scolastici: copriamo direttamente il 95% della spesa. Abbiamo aumentato di 50mila euro le spese per gli educatori, oltre ai 90mila soliti. Per la videosorveglianza abbiamo ottenuto fondi ministeriali su un progetto di 57mila euro, con il 60% della spesa, rientrando nei 400 progetti finanziati su 2000 richieste. Abbiamo rilanciato l’immagine turistica di Longiano, sia sostenendo la rinascita della Proloco, sia con un nuovo ufficio turistico».

Prossimi obiettivi e investimenti

«Innanzitutto puntiamo a mantenere la qualità dei servizi – prosegue Graziano – poi la manutenzione delle strade per 100mila euro e la costruzione di nuovi marciapiedi. Abbiamo progetti per ampliare le ciclopedonali aggiungendo il tratto mancante Budrio-Ponte Ospedaletto e riqualificando via Fontanazze. Poi altra ciclopedonale da Crocetta alla zona de “La Scintilla” (vicino alla via Emilia, ndr). Nuovo campo polifunzionale a Budrio con spesa di 350mila euro finanziato al 75% da legge regionale. Poi le grandi opere: nel capoluogo dobbiamo mettere in sicurezza sismica la scuola media, ma anche il palazzo comunale deve essere messo in sicurezza. I progetti sono pronti e sono stati candidati per altri bandi, speriamo di avere risposte positive. Altro progetto la riqualificazione della torre civica e del museo del Territorio. In questo caso avevamo già 200mila euro di contributo regionale e 200mila messi dal Comune. Ma l’appalto è andato deserto e ora il problema è che nel frattempo i costi sono lievitati a 700 mila euro, stiamo ragionando su come coprire la maggiore spesa».

Alluvione, cultura e cittadini

Finora il comune di Longiano ha fatto tutto da solo: «Abbiamo chiusa solo la via Felloniche dove abbiamo chiesto aiuto perché è una spesa importante. Questo è un problema anche per il trasporto scolastico che deve passare da tutt’altra parte con maggiore spesa di 5mila euro. Ma per il resto abbiamo fatto tutto da soli. Prima sistemando fossi e scarpate per 40mila euro, poi rifacendo la via Belvedere per oltre 200mila euro».

Eventi e comunicazione

«La pianificazione degli eventi estivi è stata fatta a ritmo serrato – ha aggiunto l’assessora Sonia Bettucci – tutti di ottimo livello. Abbiamo previsto fondi per la festa di Halloween e per il percorso tradizionale “Longiano dei presepi”. Prorogata la gestione del teatro Petrella con un nuovo cartellone che sveleremo tra un mese». «Abbiamo anche un progetto per contrastare l’uso dei social per diffondere di notizie false – ha aggiunto la vicesindaca, Sara Mosconi – cercheremo di creare un canale diretto con i cittadini, dove scaricando un’app possano segnalare problemi e avere informazioni».

Vandalismi

«Il gran lavoro della polizia locale – ha riferito infine il sindaco – e l’ampliamento della videosorveglianza, con anche l’assunzione del quarto vigile, hanno portato al contenimento di atti di vandalismo. In passato messi in atto da giovani, ma una volta individuati, come quello che ha compiuto vandalismi su un Velo ok, ora hanno capito che non la fanno più franca e il fenomeno è in forte regresso».