Lite in un parco a Forlì per i cani per uno "sgambetto" col guinzaglio

FORLI'. Uno dei due sarebbe caduto a causa del guinzaglio dell'altro. Sembra essere questa la ragione della lite tra due persone con al seguito i cani scoppiata in un parco cittadino di Forlì lunedì mattina per sedare la quale è dovuta intervenire la polizia. All’arrivo degli agenti, ciascuno dei due proprietari di animali ha lamentato il comportamento dell’altro, cosa che non ha agevolato la ricostruzione di quanto successo. Dai primi riscontri pare che uno dei due stesse correndo col cane al guinzaglio quando, incrociando l'altro che percorreva il viottolo in senso opposto, sia inciampato nel guinzaglio dell'animale che si è teso nel momento in cui il cane ha avuto un moto di aggressione verso l’altro animale finendo per essere sgambettato. Ad ogni modo, la questione potrà essere valutata e risarcita a livello assicurativo.