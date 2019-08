Linus (Deejay) dopo l'operazione: «La mia prima volta senza radio»

E' la prima volta in trent’anni che mi capita di non andare in onda da Riccione, ma è stato solo un incidente di percorso. Avevo programmato di esserci dai primi di luglio in poi, anzi avrei usato questo periodo come convalescenza dopo un piccolo intervento alla schiena che avevo già programmato. Purtroppo per motivi (a me) incomprensibili l’intervento mi ha solo peggiorato la situazione e dopo due settimane ho dovuto operarmi di nuovo. Quindi niente radio, nè a Riccione, nè a Milano.

Adesso finalmente sto bene, ieri sera sono arrivato in Riviera, stamattina sono stato al mare, sono felice. Sono così bianco che più bianco non si può ma conto di recuperare.

Di sicuro sono dimagrito molto, e la cucina romagnola mi aiuterà moltissimo. E comunque qui c’è come sempre mezza radio, da questo fine settimana è partito un po’, su in Aquafan con Rudy e giù al mare con la Pina. E poi c’è la sera. Mettere insieme il cartellone di Piazzale Roma è ogni anno un numero di altissima acrobazia, senza tornare su polemiche antipatiche nessuno può capire quanto sia difficile mettere insieme così tanto con così poco. Eppure anche quest’anno ci siamo riusciti. La piazza sarà accesa e viva per tre settimane, con tutti (proprio tutti) i protagonisti di questa estate.

Che musicalmente è un’estate curiosa, inchiodata su un cliché musicale divertente ma alla fine un po’ impalpabile. Forse fra qualche anno ci ricorderemo del Mambo Salentino o del Lido di Ostia, dopo Riccione dell’anno scorso probabilmente l’anno prossimo toccherà a Jesolo o Viareggio… E comunque abbiamo aperto la strada anche in questo!

(*) direttore Radio Deejay