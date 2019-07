L'impatto della tromba marina sull'arenile di Milano Marittima VIDEO

MILANO MARITTIMA. L'apertura degli ombrelloni di fronte ad un accenno di sole, come un giorno qualunque. Poi all'improvviso il cielo nero e minaccioso, il vortice provocato dalla tromba marina che solleva ogni cosa che incontra sulla sua strada nell'impatto sull'arenile, la devastazione e l'opera di sistemazione della spiaggia che in poche ore torna fruibile ai turisti. Una giornata drammatica vissuta in una Milano Marittima devastata dalla furia del tornado che ieri si è abbattuto sulla località condensato in un timelaps di 36 secondi attraverso la telecamera dell'hotel Benini orientata proprio di fronte al tratto di spiaggia dove è avvenuto il landfall.

Il video gentilmente concesso al Corriere Romagna dall'hotel Benini di Milano Marittima